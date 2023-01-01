CircloO 2 هي التكملة الرسمية للعبة CircloO، وهي لعبة رائعة ومهارية حيث يمكنك التحكم في كرة داخل دائرة أكبر. تمامًا مثل سابقتها، تحاول الوصول إلى الدائرة الصغيرة للانتقال إلى القسم التالي من المستوى. استخدم سرعتك للتغلب على العقبات والوصول إلى وجهتك. تحتوي اللعبة على 24 مستوى جديد تمامًا! جميع المستويات يلقي عقبات جديدة في طريقك. السيطرة على الكرة بمهارة، واستخدام الزخم الخاص بك! حاول التغلب على وقتك من خلال استكمال المستويات عدة مرات. تتميز اللعبة أيضًا بموسيقى تصويرية رائعة جديدة تمامًا من تأليف Stijn Cappetijn. هل يمكنك التغلب على CircloO 2 وتعيين أفضل وقت على كل مستوى؟ عناصر التحكم: التحرك - W/A/S/D أو مفاتيح الأسهم. نبذة عن المبدع: أنشأ فلوريان فان سترين سلسلة CircloO. إنه مطور هولندي ماهر وله ألعاب مثل CircloO الأصلية وThe Final Earth 2، وكلاهما يمكن لعبهما على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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