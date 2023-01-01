CircloO هي لعبة ألغاز، حيث يمكنك التحكم في كرة داخل دائرة كبيرة. يجب عليك دحرجة الكرة حول الدائرة لإكمال المستوى. في circloO، يجب عليك استخدام الزخم لمحاربة قوى الجاذبية. تدحرج ذهابًا وإيابًا، وحاول القفز فوق العوائق الدائرية في طريقك. يتكون كل مستوى من أجزاء متعددة، وكل جزء جديد سيزيد من حجم المستوى! توفر الألعاب مقدار الوقت الذي تستغرقه لإكمال المستوى. لذلك، عند إعادة تشغيل المستوى، سيتم عرض أفضل وقت لديك (وأفضل وقت لكل جزء) في الزاوية اليسرى العليا. بهذه الطريقة يمكنك محاولة التغلب على الأوقات الخاصة بك وتحقيق رقم قياسي جديد لكل مستوى. تحتوي اللعبة على 20 مستوى، 6 منها مصنفة على أنها صعبة. تتميز اللعبة أيضًا بموسيقى تصويرية رائعة تساعدك على البقاء هادئًا ورصينًا خلال المستويات الصعبة. هل يمكنك التغلب على جميع المستويات وتصبح سيد CircloO؟ تم إنشاء التحرك - W/A/S/D أو مفاتيح الأسهمCircloO بواسطة المطور الهولندي Florian van Strien.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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