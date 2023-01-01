Combine FRVR

قم بدمج مخلوقات متشابهة، وسوف تنمو وتتطور إلى كائن أكبر. حاول الوصول إلى الهدف في كل مرحلة واستمتع بلعبة دمج الصور المقطوعة هذه بدون حد زمني! مستويات جديدة مجانية كل يوم، واستكمال جميع التحديات اليومية!

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