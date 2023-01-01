Mekorama هي لعبة ألغاز ثلاثية الأبعاد حيث يجب عليك مساعدة صديقك الصغير على اجتياز كل مستوى من المستويات العديدة المذهلة! يجب عليك أنت وصديقك الآلي مواجهة التحديات الموضوعة أمامكم مع بعض التفكير الجانبي للتغلب على هذه المستويات الصعبة! كل لغز ثلاثي الأبعاد بالكامل لذا يجب عليك تحريك زاوية الكاميرا طوال الوقت لمحاولة معرفة المكان الذي تريد الذهاب إليه بعد ذلك! اجمع النجوم في كل لغز لإكمالها حقًا! يمكنك أيضًا إنشاء الألغاز الخاصة بك أو لعب المستويات التي أنشأها بعض أساتذة الألغاز! دعونا نرى كم أنت مستيقظ!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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