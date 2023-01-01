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Box Kid Puzzles

Box Kid Puzzles

poki.com

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Box Kid Puzzles هي لعبة ألغاز ثنائية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة T-Rex Interactive حيث يجب على اللاعب الهروب من غرف مختلفة تشبه المتاهة. انضم إلى هذا الطفل الصغير من الورق المقوى وساعده على اكتشاف أسرار شركة ألعاب غامضة. قم بحل المتاهات، واحصل على جميع المفاتيح، وتجنب الفخاخ والأعداء... واكتشف إلى أين تأخذك هذه المغامرة! أطلق العنان لإبداعك مع Box Kid Puzzles!Move - WASD أو Arrow KeysRewind - Back/Erase Key نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Box Kid Puzzles بواسطة T-Rex Interactive. هذه هي لعبتهم الأولى هنا على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Box Kid Puzzles. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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