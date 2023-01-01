Horror Dungeon 3D هي لعبة بقاء مخيفة حيث تحاول الهروب من قلعة مخيفة. أنت محاصر في قلعة مظلمة وغامضة تعود للقرون الوسطى بممرات تشبه المتاهة وأبواب مقفلة يمكن فتحها بمفاتيح قديمة الطراز موجودة في القلعة لتتمكن من العثور عليها. استمتع بالهندسة المعمارية الجميلة والأعمال الحجرية واللوحات والمفروشات أثناء استكشاف العديد من الغرف المثيرة والمثيرة في القلعة. راقب المفاتيح الصفراء، حيث تحتاج إلى 6 منها للهروب من هذا الكابوس الجميل المخيف. أوه شيء آخر: القلعة ليست مهجورة، وهناك أشياء مخيفة تكمن حولها! إذا وجدت نفسك في موقف خطير، فاستخدم مصباحك اليدوي بسرعة إذا كنت تريد الهروب. هل لديك الشجاعة لجمع كل المفاتيح الستة؟ شارك Horror Dungeon 3D مع أصدقائك إذا كنت خائفًا جدًا من اللعب بمفردك. تم إنشاء Horror Dungeon 3D بواسطة Studio Laaya. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Horror Dungeon 3D مجانًا على Poki. يمكن تشغيل Horror Dungeon 3D على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

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