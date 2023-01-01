WebCatalog
Spooky Squashers

Spooky Squashers

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spooky Squashers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Spooky Squashers هي لعبة رياضية حيث تلعب دور لاعب إسكواش، ويجب عليك الهروب من القلعة المخيفة المليئة بالأشباح. قم بتحريك مضربك لرمي الكرة نحو خصومك. سوف تهزم العميل بمجرد أن تضربه كرتك مرات كافية لطرده. لكن إذا ارتدت كرتك عن الحائط ثلاث مرات متتالية دون لمس العدو، فسوف تفقد تلك الكرة. لذا انتبه إلى هدفك، أو إذا لم تتمكن من ذلك، حاول الإمساك بكراتك وضربها مرة أخرى قبل أن تختفي. قم بإثراء لعبتك بمقويات الطاقة مثل Bowling Ball والصاروخ، وافتح قفل المعدات الرائعة مثل المجرفة أو المقلاة، وأنهِ اللعبة في كل إعدادات الصعوبة التي تقدمها. بمجرد أن تصبح محترفًا في الإسكواش، يمكنك هزيمة Evil Chef Ghost، أو الوصول إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة المتصدرين! تم إنشاء Spooky Squashers بواسطة Raviv Elon. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Spooky Squashers مجانًا على Poki. يمكن لعب Spooky Squashers على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spooky Squashers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Papa Louie

Papa Louie

poki.com

Block Toggle

Block Toggle

poki.com

Wrassling

Wrassling

poki.com

Clicker Heroes

Clicker Heroes

poki.com

Kingpin Bowling

Kingpin Bowling

poki.com

Castle Defender Saga

Castle Defender Saga

poki.com

Archer Castle

Archer Castle

poki.com

Brutal.io

Brutal.io

poki.com

Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

Hot Dog Zombies

Hot Dog Zombies

poki.com

Descent

Descent

poki.com

Irrational Karate

Irrational Karate

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية