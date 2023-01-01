Spooky Squashers هي لعبة رياضية حيث تلعب دور لاعب إسكواش، ويجب عليك الهروب من القلعة المخيفة المليئة بالأشباح. قم بتحريك مضربك لرمي الكرة نحو خصومك. سوف تهزم العميل بمجرد أن تضربه كرتك مرات كافية لطرده. لكن إذا ارتدت كرتك عن الحائط ثلاث مرات متتالية دون لمس العدو، فسوف تفقد تلك الكرة. لذا انتبه إلى هدفك، أو إذا لم تتمكن من ذلك، حاول الإمساك بكراتك وضربها مرة أخرى قبل أن تختفي. قم بإثراء لعبتك بمقويات الطاقة مثل Bowling Ball والصاروخ، وافتح قفل المعدات الرائعة مثل المجرفة أو المقلاة، وأنهِ اللعبة في كل إعدادات الصعوبة التي تقدمها. بمجرد أن تصبح محترفًا في الإسكواش، يمكنك هزيمة Evil Chef Ghost، أو الوصول إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة المتصدرين! تم إنشاء Spooky Squashers بواسطة Raviv Elon. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Spooky Squashers مجانًا على Poki. يمكن لعب Spooky Squashers على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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