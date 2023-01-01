Papa Louie

استخدم قنابل الفلفل لإيقاف مكونات البيتزا الشريرة! ساعد بابا لوي في إنقاذ الأسرى من خلال هزيمة الأشرار الخطرين. أرجحة صينية البيتزا لضرب الأعداء في طريقك. قم بإلقاء قنابل الفلفل، واجمع علب البيتزا لاستخدامها كرافعة مالية!

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