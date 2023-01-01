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Papa Louie 3

Papa Louie 3

poki.com

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الحلويات المجمدة تهاجم البشر! بابا لوي 3: عندما يبدأ هجوم Sundaes في الافتتاح الكبير لـ Seaside Freezeria. بسبب حادث غريب، أصبحت مثلجات الآيس كريم شريرة وتريد قتل الجميع. لقد تم تقييد أفضل العاملين في مطعم بابا، والآن يجب عليك المساعدة! تمامًا كما هو الحال في Papa Louie 1 و2، أنت مسلح بأدوات الطبخ الاحترافية. تأرجح بأسلحتك واقفز بعناية لإحباط الأعداء المتجمدين. جمع القطع النقدية والمكافآت الصحية من أجل البقاء في كل مستوى!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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