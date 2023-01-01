Papa's Sushiria هي لعبة إدارة مطاعم تم إنشاؤها بواسطة Flipline Studios. قم بإعداد وجبات السوشي اللذيذة للعملاء الجياع! لقد حصلت للتو على وظيفة جديدة في Papa's Sushiria. بعد اجتيازك التدريب، ستكون جاهزًا لإعداد العديد من أنواع الأسماك المختلفة. قم بتنفيذ كل طلب طعام وشراب بسرعة للحصول على أقصى قدر من النصائح! حدد المكونات واسحبها وتحريكها - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Papa's Sushiria بواسطة Flipline Studios. العب أيضًا ألعاب Papa's Games الأخرى على Poki: Papa's Burgeria، وPapa's Pizzeria، وPapa's Taco Mia، وpapa-s-freezeria، وPapa's Scooperia

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