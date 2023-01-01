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Papa's Hotdoggeria

Papa's Hotdoggeria

poki.com

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Papa's Hotdoggeria هي لعبة إدارة مطعم حيث تقوم بإدارة متجر لبيع النقانق في ملعب البيسبول. يقع داخل ردهة الطعام، وسوف يخدم العملاء بين الأدوار. قم بتقديم وجباتهم المفضلة للعملاء في عدة محطات من خلال الحصول على طلباتهم بشكل صحيح تمامًا. حاول خدمة جميع العملاء دون ارتكاب أي أخطاء حتى تتمكن من الحصول على أكبر قدر من النصائح. يمكنك بعد ذلك إنفاق أموالك التي كسبتها بشق الأنفس على تحسين المتجر والمحطات والديكور! هناك العديد من المكونات والطبقة التي تحتاج إلى التعود عليها، لذا تأكد من إلقاء نظرة فاحصة على جميع المحطات قبل القفز إلى ساعة الذروة. هناك أيضًا الكثير من المكونات التي يمكنك فتحها! تأكد من إكمال جميع الإنجازات وخدمة جميع العملاء المهمين لتحقيق أقصى قدر من نجاح الهوت دوجيريا الخاص بك! تأكد من مشاركة Papa's Hotdoggeria مع أصدقائك وأظهر لهم أنه يمكنك تصميم وإدارة أفضل متجر هوت دوج في المدينة! حدد المكونات واسحبها وانقلها - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Papa's Hotdoggeria بواسطة Flipline Studios، وتمت محاكاته لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة بعيداFL. العب ألعاب Papa's الأخرى على Poki: Papa's Freezeria وPapa's Pizzeria وPapa's Burgeria وPapa Louie: When Pizzas Attack وPapa's Taco Mia يمكنك لعب Papa's Hotdoggeria مجانًا على Poki. يمكن لعب Papa's Hotdoggeria على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Papa's Hotdoggeria. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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