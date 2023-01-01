Papa's Cheeseria هي لعبة إدارة مطعم حيث تقوم بإدارة متجر شطائر صاخب. أنت مكلف بصنع وتقديم السندويشات اللذيذة لإرضاء عملائك الأوفياء. سيقدم لك عملاؤك القادمون طلباتهم، لذا انتقل إلى محطة البناء الموثوقة لديك وابدأ في الطلب: اختر ما يفضله العميل من بين مجموعة من الخبز والطبقة والكثير والكثير من الجبن! أنت بحاجة إلى طهي الجبن المشوي إلى درجة الكمال في محطة الشواء. اعتمادا على رغبة العميل، يمكنك تحضير بعض البطاطس المقلية على الجانب باستخدام محطة القلي. بعد ذلك، الأمر كله يتعلق بإضافة اللمسات النهائية وستكون جاهزًا للانطلاق! لا تنس إكمال جميع الإنجازات وخدمة جميع العملاء المهمين لتحقيق أقصى قدر من النجاح لمتجر الساندويتش الخاص بك! تأكد من مشاركة Papa's Cheeseria مع أصدقائك وأظهر لهم أنه يمكنك تصميم وإدارة أفضل متجر شطائر في المدينة! هل يمكنك فتح جميع الوصفات الخاصة في Papa's Cheeseria؟ حدد المكونات واسحبها وانقلها - زر الفأرة الأيسر تم إنشاء Papa's Cheeseria بواسطة Flipline Studios، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب Papa's الأخرى على Poki: Papa's Hotdoggeria، وPapa's Freezeria، وPapa's Pizzeria، وPapa's Burgeria، وPapa Louie: When Pizzas Attack، وPapa's Taco Mia يمكنك لعب Papa's Cheeseria مجانًا على Poki. يمكن لعب Papa's Cheeseria على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Papa's Cheeseria. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.