Papa’s Pancakeria

اعمل في مطعم فطائر مع كوبر وبرودنس! تلقي الطلبات من العملاء الجياع، وقم بزيارة محطة الشواء. قم بطهي الفطائر بالعجين الطازج، وقم بتخصيص كل طلب في محطة البناء. كومة الفطائر معا، إضافة الطبقة، وخدمة عملائك!

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