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Papa's Wingeria

Papa's Wingeria

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Papa's Wingeria على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بطهي الأجنحة الساخنة والمتبلة في Papa's Wingeria! العب بشخصية Chuck أو Mandi أو شخصية العميل الخاصة بك. خذ طلبات جناح العميل، واذهب إلى محطة القلي. قم بطهي أجنحتها جيدًا، واغمسها في الصلصات اللذيذة. قم بترتيب وجبة كاملة للجناح مقابل المال!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Papa's Wingeria. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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