قم بطهي الأجنحة الساخنة والمتبلة في Papa's Wingeria! العب بشخصية Chuck أو Mandi أو شخصية العميل الخاصة بك. خذ طلبات جناح العميل، واذهب إلى محطة القلي. قم بطهي أجنحتها جيدًا، واغمسها في الصلصات اللذيذة. قم بترتيب وجبة كاملة للجناح مقابل المال!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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