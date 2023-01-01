Papa's Cupcakeria

اخبز الكعك في مخبز بابا لكسب النقود! ستبدأ بالتدريب في المطعم. تعلم كيفية تلقي الطلبات، وخلط الخليط، وخبز الكعك. قم بزيارة محطة البناء خلال الخطوة الأخيرة من كل طلب. كسب ما يكفي من المال لسداد ديونك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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