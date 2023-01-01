Papa's Burgeria هي لعبة طبخ تم إنشاؤها بواسطة Flipline Studios. احصل على ملعقتك واستعد لمغامرة تقليب البرجر! احصل على الطلبات وشوي الفطائر وأضف الإضافات وقدم البرغر لجميع عملائك الأحمق. يمكنك التحكم في كل خطوة من خطوات عملية بناء البرجر والتنقل بين كل منطقة في المطعم. راقب العملاء الذين ينتظرون في الردهة، واسحب فطائر البرجر واقلبها على الشواية لطهيها بشكل صحيح، وأضف الطبقة والصلصات إلى السندويشات قبل تقديمها لعملائك! استخدم نصائحك التي حصلت عليها بشق الأنفس لشراء ترقيات المطعم وقبعات لارتدائها، ويمكنك أيضًا تزيين الردهة الخاصة بك بالأثاث والملصقات من متجر الأثاث. هل يمكنك تحويل Burgeria الخاصة بك إلى سلسلة الوجبات السريعة الأكثر شهرة في العالم؟ حدد المكونات واسحبها وانقلها - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Papa's Burgeria بواسطة Flipline Studios، وتمت محاكاته لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب أيضًا ألعاب Papa's Games الأخرى على Poki: Papa's Pizzeria وPapa's Taco Mia وPapa's Freezeria

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