Papa's Scooperia هي لعبة إدارة مطاعم تم إنشاؤها بواسطة Flipline Studios. يمكنك تقديم المثلجات اللذيذة لصفوف العملاء الجائعين في Papa’s Scooperia. اللعبة الرابعة عشرة في سلسلة مطاعم Papa’s، تبدأ هذه اللعبة بأسلوب الأركيد بتخصيص شخصيتك. لقد فقدت كل ما لديك من متعة مشاهدة المعالم السياحية في مدينة ضخمة، لكن بابا لوي يأتي لإنقاذك من خلال عرض عليك وظيفة في متجر الآيس كريم الجديد الخاص به. قم بخبز البسكويت اللذيذ للمثلجات، واغرف الآيس كريم بالنكهات التي يحبها كل عميل، ورش الطبقة فوق كمية كبيرة من حلوى الفدج أو الكريمة المخفوقة. قم بإدارة وقتك لجمع النصائح لإسعاد عملائك. انتبه للعملاء الذين يصعب إرضاؤهم. حدد المكونات واسحبها وانقلها - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Papa's Scooperia بواسطة Flipline Studios. العب أيضًا ألعاب Papa's Games الأخرى على Poki: Papa's Burgeria، وPapa's Pizzeria، وPapa's Taco Mia، وpapa-s-freezeria، وPapa's Sushiria

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