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Papa Louie: When Pizzas Attack

Papa Louie: When Pizzas Attack

poki.com

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Papa Louie: When Pizzas Attack هي لعبة منصة حيث تخوض مغامرة لإنقاذ عملاء Papa Louie من Infamous Onion Ring. لقد تحول عملاؤك إلى وحوش بيتزا لزجة، وهم بحاجة إليك وإلى معدات مطبخك لإنقاذهم. احصل على مجدافك الموثوق به وقنابل الفلفل وقم بمسح واحدة من 12 مرحلة تحتوي على وحوش البيتزا! قم بزيارة Big Pauly لتخزين قنابل الفلفل مقابل العملات المعدنية. هل تشعر بذعر البيتزا؟ بابا لوي: عندما تم تطوير Pizzas Attack في عام 2006 بواسطة Flipline Studios، وهو فريق تطوير ألعاب أمريكي. لاحقًا، تم نقله إلى HTML5 بواسطة AwayFL. تحقق من ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Papa's Burgeria، وPapa's Freezeria، وPapa's Pizzeria، وPapa's Taco Mia. هناك أربعة عوالم رئيسية، ويتكون كل منها من ثلاث مراحل. هناك إجمالي 12 مرحلة في اللعبة: حقول الحبوب المتعددة، وPasta Jungle، وTomato Sauce City، وMine Field. الرقيب Crushida Pepper، أو Sarge، الخصم الرئيسي، وأيضًا سيد جميع الأعداء في اللعبة. يمكنه لعب Papa Louie: When Pizzas Attack مجانًا على Poki. يمكن لعب Papa Louie: When Pizzas Attack على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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