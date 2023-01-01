Papa's Bakeria هي لعبة إدارة مطعم حيث تقوم بإدارة مخبز. أنت مكلف بصنع وتقديم الفطائر اللذيذة لإرضاء عملائك الأوفياء. لا تنس إكمال جميع الإنجازات وخدمة جميع العملاء المهمين لتحقيق أقصى قدر من نجاح مخبزك! تأكد من مشاركة Papa's Bakeria مع أصدقائك وأظهر لهم أنه يمكنك تصميم وإدارة أفضل مخبز في المدينة! هل يمكنك فتح جميع الوصفات الخاصة في Papa's Bakeria؟ تحديد المكونات وسحبها وتحريكها - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Papa's Bakeria بواسطة Flipline Studios، وتمت محاكاته لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب Papa's الأخرى على Poki: Papa's Hotdoggeria، وPapa's Freezeria، وPapa's Pizzeria، وPapa's Burgeria، وPapa Louie: When Pizzas Attack، وPapa's Taco Mia يمكنك لعب Papa's Bakeria مجانًا على Poki. يمكن لعب Papa's Cheeseria على سطح المكتب فقط في الوقت الحالي.

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