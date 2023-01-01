Papa's Pizzeria هي لعبة طبخ تم إنشاؤها بواسطة Flipline Studios. احصل على عجينتك واستعد لمغامرة البيتزا اللذيذة! أنت في طريقك لتصبح أفضل محل بيتزا في المدينة. يمكنك تلقي الطلبات، وإعداد العجينة، وإضافة الإضافات، وتقديم البيتزا المقطعة بعناية لجميع عملائك الأحمق. يمكنك التحكم في كل خطوة من خطوات عملية صنع البيتزا والتنقل بين كل منطقة في المطعم. قم بالتبديل إلى محطة الإضافة لإضافة مجموعة متنوعة من الإضافات إلى كل بيتزا. انتقل إلى Bake Station لطهي البيتزا في الفرن حتى يتم خبزها بشكل صحيح. انتقل إلى محطة التقطيع لتقطيع البيتزا إلى شرائح مثالية. تمثل كل محطة تجربة عملية، حيث ستحتاج إلى السحب والتمرير والنقر في طريقك خلال عملية بناء البيتزا. استخدم نصائحك التي حصلت عليها بشق الأنفس لشراء ترقيات المطعم وقبعات لارتدائها، ويمكنك أيضًا تزيين الردهة الخاصة بك بالأثاث والملصقات من متجر الأثاث. هل يمكنك تحويل مطعم البيتزا الخاص بك إلى سلسلة الوجبات السريعة الأكثر شهرة في العالم؟ حدد المكونات واسحبها وانقلها - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Papa's Pizzeria بواسطة Flipline Studios، وتمت محاكاته لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب أيضًا ألعاب Papa's Games الأخرى على Poki: Papa's Burgeria، وPapa's Taco Mia، وPapa's Freezeria

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