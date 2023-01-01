Papa's Freezeria هي لعبة إدارة مطعم حيث تقوم بإدارة متجر حلويات بينما يكون المالك في إجازة مؤقتة. قم بخدمة العملاء الحلويات المفضلة لديهم في عدة محطات من خلال الحصول على طلبهم بشكل صحيح تمامًا. حاول خدمة جميع العملاء دون ارتكاب أي أخطاء حتى تتمكن من الحصول على أكبر قدر من النصائح. يمكنك بعد ذلك إنفاق أموالك التي كسبتها بشق الأنفس على تحسين الفريزر ومحطات الحلوى وديكور المتجر بالكامل! هناك العديد من المكونات والطبقة التي تحتاج إلى التعود عليها، لذا تأكد من إلقاء نظرة فاحصة على جميع المحطات قبل القفز إلى ساعة الذروة. تأكد من إكمال جميع الإنجازات وخدمة جميع العملاء المهمين لتحقيق أقصى قدر من نجاح فريزريا الخاص بك! تأكد من مشاركة Papa's Freezeria مع أصدقائك وأظهر لهم أنه يمكنك تصميم وإدارة أفضل متجر حلويات في المدينة! حدد المكونات واسحبها ونقلها - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Papa's Freezeria بواسطة Flipline Studios، وتمت محاكاته لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب Papa's الأخرى على Poki: Papa Louie: When Pizzas Attack، وPapa's Pizzeria، وPapa's Burgeria، وPapa's Taco Mia يمكنك لعب Papa's Freezeria مجانًا على Poki. يمكن تشغيل Papa's Freezeria على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Papa's Freezeria. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.