Papa's Taco Mia هي لعبة طبخ تم إنشاؤها بواسطة Flipline Studios. قم ببناء أكبر وأغرب Taqueria على الإطلاق! بعد فوزك في مسابقة تناول التاكو، حصلت على مفاتيح Papa's Taco Mia! حظًا سعيدًا، لأن جميع عملائك المفضلين قد عادوا، وقد أحضروا أصدقاء. افتح جميع أنواع المكونات وقم بترقية متجرك من حيث الأسلوب والسرعة. حاول إرضاء هؤلاء الأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم، وأبهر جوجو ناقد الطعام بمهاراتك الجامحة في صنع التاكو! تلقي الطلبات، وإعداد الأصداف، وإضافة الطبقة، وتقديمها! استخدم نصائحك التي حصلت عليها بشق الأنفس لشراء ترقيات المطعم وقبعات لارتدائها، ويمكنك أيضًا تزيين الردهة الخاصة بك بالأثاث والملصقات من متجر الأثاث. هل يمكنك تحويل التاكوريا الخاصة بك إلى أشهر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم؟ حدد المكونات واسحبها وحركها - زر الماوس الأيسر. تم إنشاء Papa's Taco Mia بواسطة Flipline Studios، وتمت محاكاته لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب أيضًا ألعاب Papa's Games الأخرى على Poki: Papa's Pizzeria وPapa's Burgeria وPapa's Freezeria

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