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Ice Cream, Please!

Ice Cream, Please!

poki.com

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الآيس كريم، من فضلك! هي لعبة محاكاة مطعم تم إنشاؤها بواسطة BuyHTML5. في هذه اللعبة أنت صاحب محل آيس كريم صغير. اجمع بين النكهات والطبقة والفواكه والمكسرات لإنشاء الطلب المثالي لعميلك. انقر على المكونات لتحضير نوع الآيس كريم الذي يريده زبونك، ثم انقر على علامة الاختيار الخضراء عند الانتهاء. كلما كنت أسرع، كلما كسبت المزيد من النقاط. استعد لتصبح مالك أشهر متجر آيس كريم في المدينة! طريقة اللعب: اضغط على المخاريط أو أنواع الآيس كريم أو الإضافات لتحديدها واستخدامها. نبذة عن صانع الآيس كريم، من فضلك! تم إنشاؤه بواسطة BuyHTML5. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: 11-11 وDunkbrush وHypersnake وScary Hill وTiny Fishing وWinter Dodge.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ice Cream, Please!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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