Jelly Bounce 3D هي لعبة أركايد حيث تتحكم في كتلة هلامية صغيرة تقفز للأعلى على منصات مختلفة. ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على إصبعك أو زر الماوس الأيسر للتحكم في الحركات الأفقية لكتلة الجيلي. استمر في القفز من المنصات إلى المنصات الأخرى دون السقوط. سوف تنخفض هذه المنصة بمجرد القفز بالفعل، لذا انتبه لحركتك! جمع النجوم والوصول إلى القمة. استمر في جمع النقاط حتى تتمكن من ترقية أشكال الهلام. انقر أو اضغط على كائن ما لالتقاطه واستخدامه. تم إنشاء Jelly Bounce 3D بواسطة BuyHTML5. العب ألعابهم الأخرى على Poki: 11-11، 99 Balls، Dunkbrush، Ice Cream، Please!، Scary Hill، Tiny Fishing وWinter DodgeJelly Bounce 3D يمكن لعبها على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول على Poki مجانًا: Jelly Bounce 3D

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