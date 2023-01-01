Subway Clash 3D هي لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين حيث يجب عليك النزول إلى مترو الأنفاق والاستعداد لقيادة فريقك في معركة المجاري! أطلق النار على أكبر عدد ممكن من خصومك ودمرهم حتى تتمكن من الوصول إلى قمة قائمة المتصدرين. التقط أسلحة متعددة وتعزيزات صحية لمساعدتك على طول الطريق. تعمل لعبة Subway Clash 3D على Poki على ويب الهاتف المحمول أيضًا حتى تتمكن من اصطحاب متعة التصوير معك أينما ذهبت. تشتهر لعبة Freeway Interactive بسلسلة Clash 3D ومقرها في روسيا. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Farm Clash 3D، وNinja Clash Heroes، وRocket Clash 3D، وSniper Clash 3D، وWinter Clash 3D، وAirport Clash 3D.

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