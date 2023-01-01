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99 Balls

99 Balls

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99 Balls هي لعبة أركيد تم تطويرها بواسطة BuyHTML5. من خلال بث حياة جديدة في الألعاب الكلاسيكية مثل Bubble Shooter وBreakout، تعمل 99 Balls على إضفاء المزيد من الإثارة على الأشياء. ستلاحظ وجود كرات عليها أرقام. يتوافق كل رقم مع عدد المرات التي يتعين عليك فيها ضرب الكرة لتدميرها قبل أن تصل إلى أسفل الشاشة. يمكنك جمع الدوائر بمجرد تدمير الكرة، ثم إنفاق الدوائر المذكورة لاحقًا لفتح أسلحة جديدة وزيادة المتعة. لقد حصلت على 99 كرة، لكن الكرة التي ستلعب بها في هذه اللعبة ليست واحدة. انقر واسحب المؤشر للتصويب، ثم حرره للتسديد. نصيحة: لا تستهدف كرة واحدة. بدلاً من ذلك، استخدم دليل التصوير لوضع إستراتيجية لتحركاتك. تم إنشاء 99 Balls بواسطة BuyHTML5. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Ice Cream, Please! وDunkbrush وHypersnake وScary Hill وTiny Fishing وWinter Dodge.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 99 Balls. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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