Bad Ice-Cream 3 هي لعبة ألغاز ثنائية اللاعبين تم تطويرها بواسطة Nitrome في 11 ديسمبر 2013. تتيح لك Bad Ice-Cream 3 اللعب كحلوى مجمدة بنكهة الفانيليا أو الشوكولاتة أو الفراولة التي تحاول تناول الفواكه في كل مرحلة من المراحل. ستواجه حيوانات ووحوشًا جائعة في 40 مستوى باردًا وجليديًا ولكن مسليًا. استخدم قدراتك على كسر الجليد لتحطيم كتل الجليد أو إنشاء حواجز جليدية خاصة بك للحماية. هيا، تناول كل الفواكه! اجمع كل الفاكهة قبل نفاد الوقت. التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم Freeze - Space barBad Ice-Cream 3 تم إنشاؤها بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Cave Chaos, Cave Chaos 2، تمرد، سكاي واير، توين شوت، موضوع الاختبار أخضر وموضوع الاختبار أزرق

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