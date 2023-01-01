Bad Ice-Cream 2 هي لعبة ألغاز ثنائية اللاعبين تم تطويرها بواسطة Nitrome. اختر النكهة وأضف الفاكهة إلى الآيس كريم الخاص بك! انطلق إلى الحرب مع الآيس كريم الناعم والأعداء الجائعين في ساحات القتال الجليدية! في Bad Ice-Cream 2، ستلعب دور الحلوى المارقة التي ترفض أن تؤكل. اختر النكهة المجمدة المفضلة لديك، واعثر على الفاكهة في متاهات مكعبات الثلج! قم بإزالة جميع الفاكهة دون أن يتم الإمساك بها، واستمتع بمذاقك اللذيذ! استخدم قدراتك على كسر الجليد لتحطيم كتل الجليد أو إنشاء حواجز جليدية خاصة بك للحماية. هيا، تناول كل الفواكه! اجمع كل الفاكهة قبل نفاد الوقت. التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم Freeze - Q أو SpaceBad Ice-Cream 2 تم إنشاؤها بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2، تمرد، سكاي واير، توين شوت، موضوع الاختبار أخضر وموضوع الاختبار أزرق

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