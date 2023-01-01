قم بتقديم وجبات الطعام للعملاء الجائعين في Papa’s Pastaria في بورتيليني! هدفك هو توفير ما يكفي من المال لحضور حفل زفاف خاص. يمكنك تلقي طلبات العملاء وإعداد أطباق المعكرونة الفريدة وإكمال كل معاملة. نسعى جاهدين لإبقاء زبائنك سعداء!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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