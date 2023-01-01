Papa's Donuteria

اربح المال في مطعم الدونات في باودر بوينت! كان من المفترض افتتاح أفعوانية جديدة في المتنزه، لكنها تعطلت. الآن، يجب أن تعمل في مطعم بابا. اخبز الحلوى اللذيذة مثل توني أو سكوتر أو شخصيتك الفريدة!

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