Dyna Boy هي لعبة مغامرة حيث تلعب دور عامل منجم شجاع في مهمة لجمع كل الأحجار الكريمة التي تصادفها في طريقك. قم بتفجير الكتل والمخلوقات الخطرة باستخدام مادة TNT لتمهيد الطريق، واحترس من جميع أنواع الفخاخ! هل يمكنك الخروج من العالم السفلي الخطير؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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