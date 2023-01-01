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Senya and Oscar 2

Senya and Oscar 2

poki.com

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Senya & Oscar 2 هي لعبة مغامرات خاملة أنشأها Dennatolich. ساعد الفارس الشجاع والقطة السحرية اللطيفة في تدمير كل الوحوش التي يواجهونها في مملكة مليئة بالمخلوقات السحرية والخطيرة. احفظ الغنائم والكنوز ثم انفقها لاحقًا لتقوية أبطالك. يمكنك فتح عناصر ومهارات جديدة وحتى مستودع أسلحة جديد! انطلق وأظهر للجميع أنك أقوى ثنائي في هذه المملكة! استخدم المهارة - اضغط أو انقر على أيقونة المهارة التي تظهر على الشاشة. تم إنشاء Senya & Oscar 2 بواسطة Dennatolich. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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