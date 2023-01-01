Smashy Duo هي لعبة أركيد سريعة الوتيرة حيث يمكنك التحكم في بطلين يتقاتلان لضرب أكبر عدد ممكن من الوحوش والزومبي قبل أن يتم طردك. أظهر مهاراتك في التنس واهزم أكبر عدد ممكن من الزومبي. العب Smashy Duo على Poki واطلق العنان لعناصر القوة والأبطال لتجعل أسلوب لعبك أكثر إثارة. تتضمن لعبة Smashy Duo أيضًا لوحات صدارة عالمية حتى تتمكن من رؤية مدى تراكم مهاراتك في التحطيم! العب Smashy Duo مجانًا في متصفحك واستمتع بتدمير أكبر عدد ممكن من الوحوش المستقبلية! ضوابط: الفضاء - ابدأ مفتاح السهم الأيسر - اضغط على اليسار مفتاح السهم الأيمن - اضغط على اليمين عن الخالق: تم إنشاء Smashy Duo بواسطة Big Frost Games، ومقرها في ماليزيا. وهم أيضًا منشئو Circuroid.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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