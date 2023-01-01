Papercraft Wars هي لعبة أركايد حيث عليك أن تقوم بتحريك تسديدتك وتوجيهها لهزيمة العدو قبل أن يهزمك! اختبر مهاراتك في التصويب في هذا العالم المليء بالكرتون والورق. انضم إلينا وتحدى أصدقائك في مباراة 1 ضد 1، أو العب بمفردك وشاهد إلى أي مدى يمكنك الوصول إلى الوضع اللانهائي! لن تعرف هذه الأهداف ما الذي أصابها. انقر مع الاستمرار على المفتاح A / زر الماوس الأيسر لإطلاق النار. بالنسبة إلى وضع لاعبين، يجب على اللاعب الأحمر الضغط على المفتاح L! تم إنشاء Papercraft Wars بواسطة AVIX Games. تحقق من ألعابهم الأخرى على Poki: , , , , , , , , و

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