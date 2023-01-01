WebCatalog
Fury Wars

Fury Wars

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fury Wars على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Fury Wars هي لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين تم إنشاؤها بواسطة شركة Full HP Ltd. قم بتجميع فريق من الشخصيات الملونة مع ترسانة مثيرة للغاية من الأسلحة، وحارب فريق الخصم في مواقع مذهلة، واكسب المال لتعزيز معداتك واستمر في الفوز! توفر أوضاع اللعب الشهيرة مثل "Escort" و"Golden Rush" و"Deathmatch" حركة تنافسية سريعة الوتيرة ضد لاعبين حقيقيين. لا تشبه Fury Wars أي ألعاب قتالية أخرى متعددة اللاعبين. تفضل وتحقق من ذلك! تحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم الهجوم - زر الفأرة الأيسر هجوم خاص - شريط الفضاء تم إنشاء Fury Wars بواسطة شركة Full HP Ltd. يمكنك لعب ألعاب الحركة/التصويب الأخرى عبر الإنترنت على Poki: Mad GunZ، Battle Forces، Blocky Cars و تشغيل و بندقية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fury Wars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Battle Forces

Battle Forces

poki.com

Mad GunZ

Mad GunZ

poki.com

Blocky Cars

Blocky Cars

poki.com

Raft Wars

Raft Wars

poki.com

Raft Wars Multiplayer

Raft Wars Multiplayer

poki.com

Mafia Wars

Mafia Wars

poki.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Fury Bike Rider

Fury Bike Rider

poki.com

1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

Blockpost Legacy

Blockpost Legacy

poki.com

Raft Wars 2

Raft Wars 2

poki.com

Military Wars Warfare

Military Wars Warfare

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية