Fury Wars هي لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين تم إنشاؤها بواسطة شركة Full HP Ltd. قم بتجميع فريق من الشخصيات الملونة مع ترسانة مثيرة للغاية من الأسلحة، وحارب فريق الخصم في مواقع مذهلة، واكسب المال لتعزيز معداتك واستمر في الفوز! توفر أوضاع اللعب الشهيرة مثل "Escort" و"Golden Rush" و"Deathmatch" حركة تنافسية سريعة الوتيرة ضد لاعبين حقيقيين. لا تشبه Fury Wars أي ألعاب قتالية أخرى متعددة اللاعبين. تفضل وتحقق من ذلك! تحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم الهجوم - زر الفأرة الأيسر هجوم خاص - شريط الفضاء تم إنشاء Fury Wars بواسطة شركة Full HP Ltd. يمكنك لعب ألعاب الحركة/التصويب الأخرى عبر الإنترنت على Poki: Mad GunZ، Battle Forces، Blocky Cars و تشغيل و بندقية.

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