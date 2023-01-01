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Blockpost

Blockpost

poki.com

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Blockpost هي لعبة إطلاق نار ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Skullcap Studios. في لعبة إطلاق النار المكعبة ثلاثية الأبعاد هذه، ستستمتع بمباريات مثيرة مليئة بالإثارة عبر الإنترنت لا يمكن لأي لعبة أخرى أن تقدمها. العب مباريات في الوقت الحقيقي ضد أناس حقيقيين مجانًا. ما عليك سوى اختيار سلاح من ترسانتك والقفز إلى المباراة! هناك سبعة أوضاع للعب، وأكثر من 20 خريطة، وأكثر من 100 نوع من الأسلحة النارية في Blockpost. يمكنك كسب العملات المعدنية مع كل مباراة تلعبها. كلما زاد عدد المباريات التي تلعبها، كلما تمكنت من الارتقاء بالمستوى والتحسن. لا تنس دعوة أصدقائك للانضمام إلى فريقك ومضاعفة قوتك! Blockpost هي واحدة من أكثر ألعاب إطلاق النار متعددة اللاعبين إدمانًا! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم إطلاق النار - زر الماوس الأيسر الهدف - زر الماوس الأيمن القفز - شريط المسافة تبديل الأسلحة - المفاتيح الرقمية تم إنشاء Blockpost بواسطة Skullcap Studios. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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