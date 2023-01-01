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Huggy Wuggy Shooter

Huggy Wuggy Shooter

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Huggy Wuggy Shooter هي لعبة حركية مخيفة حيث يتعين عليك النجاة من جحافل من الألعاب المسكونة باستخدام أذرع مختلفة. في هذه المغامرة المرعبة، أنت محاصر داخل مصنع ألعاب Huggy Wuggy حيث عادت جميع الألعاب المهملة إلى الحياة بلا شيء سوى الغضب. كل ليلة، يفترسون الزوار المطمئنين، والآن حان دورك. تجول في المصنع المهجور الملون وأطلق النار على كل لعبة تمتلكها تقف في طريقك. هناك العديد من الأسلحة التي يمكنك الاختيار من بينها، لذا يمكنك أيضًا الاستمتاع ببعض المرح في هذا الجو المظلم. كن واعيًا دائمًا بما يحيط بك، وكن على اطلاع بالأعداء الذين يظهرون فجأة في الظلام. كم عدد الأيام التي يمكنك أن تستمر فيها في Huggy Wuggy Shooter؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم إطلاق النار - النقر بالماوس الأيسر تشغيل - (ضغط مستمر) ShiftAim - زر الماوس الأيمن تبديل السلاح - عجلة الماوس، أو المفاتيح الرقمية من 1 إلى 7 إعادة التحميل - عجلة الماوس تبديل السلاح - عجلة الماوس هجوم بالسكين - قنبلة يدوية FThrow - تم إنشاء GHuggy Wuggy Shooter بواسطة GoGoMan. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Neon Flytron: Cyberpunk RacerHuggy Wuggy Shooter تشبه ألعابًا أخرى مماثلة مثل Five Nights at Freddy's (FNAF) أو Poppy Playtime. يمكنك لعب هذه اللعبة على متصفحك على Poki. للمزيد من الألعاب المخيفة مثل هذه، راجع قسم الألعاب المخيفة لدينا. يمكن لعب Huggy Wuggy Shooter مجانًا على Poki. ويمكن لعب Huggy Wuggy Shooter على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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