الهروب من المجمع هي اللعبة الخامسة والأخيرة من سلسلة تراث Henry Stickmin. هدفك في هذه اللعبة هو مساعدة Henry Stickmin على الخروج من الخلية القابضة B! يمكنك اختيار التسلل عبر الحراس، أو اختراق نقاط التفتيش، أو الاستيلاء على سلاح والقتال. ابحث عن مفاتيح الشاحنة وابتعد! يمكنك العثور على جميع ألعاب Henry Stickman على Poki لتلعبها مجانًا عبر الإنترنت الآن. استخدم زر الفأرة الأيسر للتفاعل مع الأشياء. تم إنشاء لعبة Fleeing the Complex بواسطة Puffballs United. العب ألعاب Henry Stickmin الأسطورية الأخرى على Poki: كسر البنك، والهروب من السجن، وسرقة الماس، والتسلل إلى المنطاد

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