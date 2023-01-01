Escaping the Prison

الهروب من السجن هو الدفعة الثانية من سلسلة تراث Henry Stickmin. هدفك هو تجاوز الحراس دون أن يتم القبض عليك. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأدوات في كل مرحلة طوال فترة اللعبة: الملف، والهاتف المحمول، وDrill، وNrG Drink، وTeleporter، وRocket Launcher. إذا اتخذت جميع الخيارات الصحيحة، فقد تنجو منها على قيد الحياة! هل اكتشفت كل النهايات المحتملة بالفعل؟ يمكنك الهروب من الطريق الأعرج، أو الطريق المتستر، أو الطريق الشرير! يمكنك العثور على جميع ألعاب Henry Stickman على Poki لتلعبها مجانًا عبر الإنترنت الآن. استخدم زر الفأرة الأيسر للتفاعل مع الأشياء. استفد من مجموعة متنوعة من الأدوات في كل مستوى لتجاوز الحراس. تم إنشاء لعبة Escape the Prison بواسطة Puffballs United. العب ألعاب Henry Stickmin الأسطورية الأخرى على Poki: كسر البنك، وسرقة الماس، والتسلل إلى المنطاد، والهروب من المجمع

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