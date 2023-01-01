WebCatalog
Recoil

Recoil

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recoil على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Recoil هي لعبة منصة/حركة من تصميم Martin Magni. أنت تلعب كشخصية صغيرة وتستخدم أسلحة مختلفة ستحتاج إليها لقتل الفيروسات الوردية السيئة! لا يمكنك التحرك بالرغم من ذلك، طريقتك الوحيدة للتحرك هي استخدام ارتداد سلاحك لدفع نفسك! احترس من المسامير، وسوف القضاء عليك على الفور! تفاعل مع العديد من الآليات المختلفة وشق طريقك عبر كل مستوى! انقر بالماوس لإطلاق النار. تم إنشاء الارتداد بواسطة Martin Magni. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Drive Mad وSpeed ​​King! يمكنك لعب Recoil مجانًا على Poki. يمكنك لعب Recoil على الهاتف المحمول وسطح المكتب مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recoil. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gobble

Gobble

poki.com

Speed King

Speed King

poki.com

Drive Mad

Drive Mad

poki.com

Super Kill-BOI 9000

Super Kill-BOI 9000

poki.com

Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Top Down Battleground

Top Down Battleground

poki.com

Mekabolt

Mekabolt

poki.com

Roper

Roper

poki.com

Zombie Siege Outbreak

Zombie Siege Outbreak

poki.com

Mad GunZ

Mad GunZ

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Serious Scramblers

Serious Scramblers

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية