Recoil هي لعبة منصة/حركة من تصميم Martin Magni. أنت تلعب كشخصية صغيرة وتستخدم أسلحة مختلفة ستحتاج إليها لقتل الفيروسات الوردية السيئة! لا يمكنك التحرك بالرغم من ذلك، طريقتك الوحيدة للتحرك هي استخدام ارتداد سلاحك لدفع نفسك! احترس من المسامير، وسوف القضاء عليك على الفور! تفاعل مع العديد من الآليات المختلفة وشق طريقك عبر كل مستوى! انقر بالماوس لإطلاق النار. تم إنشاء الارتداد بواسطة Martin Magni. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Drive Mad وSpeed ​​King! يمكنك لعب Recoil مجانًا على Poki. يمكنك لعب Recoil على الهاتف المحمول وسطح المكتب مجانًا على Poki.

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