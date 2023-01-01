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Drive Mad

Drive Mad

poki.com

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Drive Mad هي لعبة سيارات حيث تقود على مسار مليء بالعوائق. هدفك هو الوصول إلى خط النهاية بقطعة واحدة. عليك أن توازن سرعتك حتى لا تنقلب سيارتك. هذا أصعب مما يبدو، حيث أن هناك العديد من الأعمال المثيرة والعقبات المثيرة والإبداعية التي يمكنك الاستمتاع بها. هل لديك ما يلزم لإنهاء كل مستوى في Drive Mad؟ التوجيه للأمام - W، D، X، سهم لأعلى، سهم لليمين، النقر بالماوس، توجيه للخلف - S، A، Z، سهم لأسفل، سهم لليسار تم إنشاء Drive Mad بواسطة Martin Magni . العب ألعاب الآركيد الأخرى على Poki: Speed ​​King يمكنك لعب Drive Mad مجانًا على Poki. يمكن لعب Drive Mad على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Drive Mad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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