Mad Day 2 هي لعبة قيادة عبر الإنترنت حيث تقود سيارتك خلال "يوم مجنون" من إطلاق النار والقفز. أنقذ Fluffy من الغزاة الفضائيين في Mad Day 2: Revenge! لقد تم اختطاف صديقك الفضائي وتسميمه. الآن، يجب عليك إكمال المهام المروعة، بما في ذلك Juggernaut وGunner وJourneyman. يمكنك اختبار قيادة Annihilator وDark Fury قبل شرائهما. تم إنشاء Mad Truck Challenge Special بواسطة Smokoko. قاموا أيضًا بإنشاء لعبة Mad Day الأصلية و Monsters' Wheels Special والسيارة الجديدة Car Eats Car: Winter Adventure.

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