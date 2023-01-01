Freeway Fury 2 هي لعبة أركيد للتنقل بين السيارات تم إنشاؤها بواسطة Serius Games. في هذه التكملة المليئة بالإثارة، يجب عليك القيادة بسرعة وإرباك حركة المرور القادمة والاصطدام بالسيارات الأخرى والقفز بين السيارات لكسب النقاط. يمكنك تشكيل سلاسل لأداء الأعمال المثيرة بأسلوب أنيق ومضاعفة أرباحك. تأكد من عدم إتلاف سيارتك كثيرًا، وإلا فسوف تموت في الانفجار. لديك عدد محدود من الأرواح، لذا كن حذرًا في هذه الغابة الخرسانية الفوضوية. هل يمكنك إنهاء Freeway Fury 2 دون أن تنفجر؟ التوجيه - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين Nitro - W أو مفتاح السهم لأعلى اصعد على السطح - مفتاح السهم S أو لأسفل، القفز على سيارة أخرى - مفاتيح الأسهم A/D أو لليسار/لليمين ( أثناء وجودك على السطح) اصعد إلى السيارة الجديدة - S أو مفتاح السهم لأسفل (بعد القفز على سيارة أخرى) تم إنشاء Freeway Fury 2 بواسطة Serius Games. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Freeway Fury وG-Switch وG-Switch 2 وG-Switch 3

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