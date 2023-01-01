WebCatalog
G-Switch 2

G-Switch 2

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من G-Switch 2 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اقلب الجاذبية لمواصلة المضي قدمًا في G-Switch 2! تتيح لك هذه التكملة المستقبلية التنافس ضد 7 لاعبين آخرين على نفس الجهاز. مهمتك هي الجري، والوجه، والقفز أبعد من أي شخص آخر. استمر في تبديل اتجاه الجاذبية! عن الخالق: تم إنشاء G-Switch 2 بواسطة Serius Games، الشركة التي ابتكرت G-Switch وG-Switch 3.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ G-Switch 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

G-Switch

G-Switch

poki.com

G-Switch 3

G-Switch 3

poki.com

G-Switch 4

G-Switch 4

poki.com

Flip Hero

Flip Hero

poki.com

Freeway Fury 2

Freeway Fury 2

poki.com

Freeway Fury 3

Freeway Fury 3

poki.com

Bubbles 2

Bubbles 2

poki.com

Heads Arena: Euro Soccer

Heads Arena: Euro Soccer

poki.com

Tube Jumpers

Tube Jumpers

poki.com

Yeah Bunny 2

Yeah Bunny 2

poki.com

CardzMania

CardzMania

cardzmania.com

Narcissus

Narcissus

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية