اقلب الجاذبية لمواصلة المضي قدمًا في G-Switch 2! تتيح لك هذه التكملة المستقبلية التنافس ضد 7 لاعبين آخرين على نفس الجهاز. مهمتك هي الجري، والوجه، والقفز أبعد من أي شخص آخر. استمر في تبديل اتجاه الجاذبية! عن الخالق: تم إنشاء G-Switch 2 بواسطة Serius Games، الشركة التي ابتكرت G-Switch وG-Switch 3.

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