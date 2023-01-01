G-Switch 3 هي لعبة مهارة تتحدى الجاذبية وهي الإصدار الثالث من سلسلة G-Switch من Serius Games. يمكنك في اللعبة اللعب مع ما يصل إلى 7 أصدقاء في وضع اللعب الجماعي، أو اللعب منفردًا في وضعي الحملة والوضع اللانهائي. قم بالتبديل بين الجدران والأرضيات والأسقف وحاول النجاة من الفخاخ القاتلة! العب G-Switch 3 مجانًا لمعرفة ما إذا كان لديك ما يلزم. لا تقف هناك فحسب - واجه تحدي G-Switch 3 عبر الإنترنت وسيطر على البيئة المحيطة بك! زر الماوس الأيسر / أي مفتاح لوحة مفاتيح - تم إنشاء SwitchG-Switch 3 بواسطة Serius Games التي تعمل في البرتغال. وهم أيضًا منشئو G-Switch وG-Switch 2.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ G-Switch 3. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.