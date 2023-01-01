كن العقل المدبر الذي يتحكم في الجاذبية للفوز بالسباق! يتيح لك G-Switch قلب اتجاه الجاذبية. عندما تقوم بالجري، يمكنك قلب نفسك لتجنب الخطر. اضرب نقاط التفتيش في الوضع الفردي، أو تنافس مع 5 لاعبين آخرين في بطولة سباق مستقبلية! عن الخالق: تم إنشاء G-Switch بواسطة شركة Serius Games، الشركة التي ابتكرت G-Switch 2 وG-Switch 3.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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