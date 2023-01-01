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G-Switch

G-Switch

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من G-Switch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كن العقل المدبر الذي يتحكم في الجاذبية للفوز بالسباق! يتيح لك G-Switch قلب اتجاه الجاذبية. عندما تقوم بالجري، يمكنك قلب نفسك لتجنب الخطر. اضرب نقاط التفتيش في الوضع الفردي، أو تنافس مع 5 لاعبين آخرين في بطولة سباق مستقبلية! عن الخالق: تم إنشاء G-Switch بواسطة شركة Serius Games، الشركة التي ابتكرت G-Switch 2 وG-Switch 3.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ G-Switch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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