اذبح خصومك الممتلئين في Pixel Warfare 5! تتيح لك لعبة الرماية ثلاثية الأبعاد هذه التنافس في أوضاع Team Deathmach وSolo Deathmatch وZombie. اختر غرفة مليئة بالمنافسين الآخرين، أو ابدأ المباراة المخصصة الخاصة بك. لا تدع أي شخص يمسك بك في مرمىهم!

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