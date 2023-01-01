WebCatalog
Military Wars Warfare

Military Wars Warfare

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Military Wars Warfare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حماية بلدك في حرب الحروب العسكرية! تتميز هذه اللعبة ثلاثية الأبعاد متعددة اللاعبين بمعارك Delta vs. Recon. يمكنك التنافس في نوبات Capture the Flag وFree-for-All وControl Points وTeam Deathmatch. انخرط في معارك نارية ساخنة في Desert Village وFrost Town!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Military Wars Warfare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pixel Warfare 5

Pixel Warfare 5

poki.com

Pixel Warfare 3

Pixel Warfare 3

poki.com

Army Warfare

Army Warfare

poki.com

Fury Wars

Fury Wars

poki.com

Tank Rumble

Tank Rumble

poki.com

Raft Wars Multiplayer

Raft Wars Multiplayer

poki.com

Raft Wars

Raft Wars

poki.com

Stick Veterans

Stick Veterans

poki.com

Tribal Wars

Tribal Wars

tribalwars.net

Ships 3D

Ships 3D

yp3d.com

Flags Maniac

Flags Maniac

poki.com

Warscrap.io

Warscrap.io

warscrap.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية