Military Wars Warfare

حماية بلدك في حرب الحروب العسكرية! تتميز هذه اللعبة ثلاثية الأبعاد متعددة اللاعبين بمعارك Delta vs. Recon. يمكنك التنافس في نوبات Capture the Flag وFree-for-All وControl Points وTeam Deathmatch. انخرط في معارك نارية ساخنة في Desert Village وFrost Town!

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