WebCatalog
WorldZ

WorldZ

poki.com

اللعب على الويب

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اذبح الزومبي ذوي الرؤوس الكبيرة في WorldZ! ترسلك لعبة إطلاق النار المروعة هذه إلى Zombie Land. مهمتكم هي البقاء على قيد الحياة بين أوندد. ينشر الشرطي الأسلحة والذخيرة، بينما يحصل المزارع على أداة واحدة فقط. واجه وجهاً لوجه في وضع Deathmatch!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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