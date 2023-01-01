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Blocky Cars

Blocky Cars

poki.com

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Blocky Cars هي لعبة إطلاق نار ثلاثية الأبعاد على المركبات عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة شركة Full HP ltd. في Blocky Cars، يمكنك القيام بكل ما تتخيل القيام به في سيارة رقمية: القيادة، والسباق، وإطلاق النار، والاصطدام باللاعبين الآخرين في ساحات مصممة بألوان زاهية. سوف تكسب أيضًا أموالًا داخل اللعبة من خلال القيام بذلك. من خلال أرباحك، يمكنك شراء أنواع مختلفة من الصناديق لفتح السيارات المستقبلية، والدبابات الرائعة، والبنادق القوية، وروبوتات المشي، والجلود الرائعة، وغير ذلك الكثير! هناك أيضًا أوضاع لعب مختلفة مثل مباراة الموت متعددة اللاعبين، والتقاط العلم، ومعركة الفريق، ووضع السباق، وحتى وضع FPS حيث يمكنك الاستمتاع بتجربة إطلاق نار خالية من السيارات. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، اقفز على متن الطائرة وجربه بنفسك. تلخص Blocky Cars السيارات والإبداع والفوضى في حزمة واحدة ممتعة. التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم إطلاق النار - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Blocky Cars بواسطة Full HP ltd. لديهم ألعاب أخرى مسببة للإدمان وممتعة على Poki: Fury Wars وMad GunZ وRun and Gun.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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